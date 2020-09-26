بدر رجب رمانة ميزان الأهلى ومكتشف النجوم يحتفل بعيد ميلاده الـ57

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل بدر رجب ، نجم وسط الأهلى ومنتخب مصر فى الثمانينيات، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ57، حيث إنه من مواليد 26 سبتمبر عام 1963، ويعد بدر رجب أحد نجوم خط الوسط فى الكرة المصرية فى الثمانينيات، وانضم لقائمة المنتخب الوطنى المشاركة بكأس العالم 1990 تحت قيادة محمود الجوهرى، وحصد 3 بطولات دورى و4 كأس مصر وبطولتى أفريقيا وواحدة أفرو آسيوى.

بدر رجب تحت قيادة الجوهرى

تولى بدر رجب العديد من المناصب التدريبية فى القلعة الحمراء، ويعمل حاليا مدير فنيا للجزيرة الإماراتى، وله بصمات كبيرة فى قطاع الناشئين بالأهلى، أبرزها ضم رمضان صبحى ومحمود تريزيجيه.

وعن بدايته مع الساحرة المستديرة يقول بدر رجب، بدايتي كانت في منطقة شبرا البلد، حيث الكرة الشراب وتوقع أحد المقربين لي مستقبلا جيدا في الكرة، وطالبني بالاختبار في الأندية، وبالفعل ذهبت أنا وأصدقائي للاختبار بالأهلي إلا أنهم رفضوا دخولي من بوابة النادي بسبب جسمي الضئيل فطلبت منهم فرصة، إلا أنهم رفضوا فتوجهت لنادي المقاولون، وقبلت لكن أصدقائي لم يجتازوا الاختبارات فلم اذهب للنادي مرة أخرى.

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وأضاف نجم الأهلى السابق، توجهنا للترسانة واختارني حسن الشاذلي ومصطفى رياض للانضمام للنادي، وفشل أصدقائي في الاختبارات فقررت عدم الاستمرار أيضًا وتوجهنا إلى ايسكو للاختبار، فقرر المدرب أنني لن أستطيع اللعب بسبب جسمي، وطالبني بالوقوف حارس مرمى، وهو الأمر الذي شعرت معه بالإهانة، لكنني وافقت على طلبه، وعندما جاءت لي الكرة قمت بترقيص جميع اللاعبين، وأحرزت هدفا وقمت بالانصراف من النادي ردًا على إهانة المدرب لي.

ويواصل: توجهت إلى البلاستيك، وبعده انتقلت لنادي المؤسسة العمالية، وأول مباراة ودية لهم كانت مع النادي الأهلي، وكان سني 13 سنة وقتها، وشاهدني الكابتن أنور سلامة والمرحوم مصطفى حسين واختاروني للانتقال للأهلي، وبالفعل رحبت ولعبت لقطاع الناشئين وتدرجت في صفوف القطاع حتى لعبت بالفريق الأول في المباراة الشهيرة أمام الزمالك بكاس مصر موسم 83 وحصدنا الكأس وقتها بعد الفوز على الزمالك.