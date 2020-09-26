شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهات الأهلى وطنطا قبل مباراة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثامنة مساء اليوم، السبت، منافسات الجولة 30 بالموسم رقم 61 للدورى بلقاء يجمع بين الأهلي وضيفه طنطا على ملعب السلام بصافرة الحكم أحمد حمدى، ونستعرض موقف الفريقين هذا الموسم وتاريخ المواجهات بينهما في الدوري ونبذة عن حكم اللقاء في النقاط التالية:



1- الأهلي الذى حسم اللقب قبل 7 جولات على نهاية المسابقة فى المركز الأول برصيد 76 نقطة من 29 مباراة، فاز فى 24 وتعادل فى 4 وخسر مرة واحدة وسجل 66 هدفاً وعليه 8 أهداف.



2- نادى طنطا يتذيل جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 29 مباراة أيضاً فاز فى 2 منها وتعادل في 12 وخسر 15 وسجل 17 هدفاً وعليه 47 (أضعف هجوم مناصفة مع نادي مصر وأضعف دفاع منفرداً).



3- استعاد الأهلي نغمة الانتصارات في الجولة الماضية عندما تفوق على نادي مصر (3 – 0) بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري ثم المقاصة بالجولتين 27 و28.



4- خسر طنطا أمام الزمالك في الجولة 29 (1 – 3) في ثاني لقاء له تحت قيادة رضا عبد العال الذي استهل مهمته بالتعادل السلبي مع نادي مصر في الجولة 28.



5- 25 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما في مسابقة الدوري منذ بدايتها عام 1948.

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6- الأرقام تعطي تفوقاً كبيراً جداً للأهلي بـ 20 فوزاً و52 هدفاً ولم يحقق طنطا أى انتصار لكنه سجل 8 أهداف، وفرض التعادل 5 مرات آخرها (1 – 1) بالجولة الثالثة عشرة موسم 2017 – 2018 عندما تقدم وليد أزارو للأهلي وتعادل طنطا بهدف عكسي لـ أيمن أشرف.



7- اللقاء الأول بين الفريقين شهدته الجولة العاشرة موسم 1956 – 1957 في طنطا وفاز الأهلي (2 – 1) سجل للأهلي فاروق الضظوي وأحمد زايد ورد رمضان بهدف لأصحاب الأرض.



8- في لقاء الدور الأول الذي جمع الطرفين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر تفوق الأهلي (5 – 0) ثناية منها لـ محمود "كهربا" وهدف لكلاً من حسين الشحات وأحمد الشيخ ومروان محسن وأقيم اللقاء بتاريخ 15 يناير الماضي.



9- يُدير هذا اللقاء الحكم الصاعد أحمد حمدي الذي أدار 9 لقاءات هذا الموسم ليس من بينها أي مباراة للأهلي بينما ظهر في لقائي طنطا أمام الإسماعيلي والمقاصة بالجولتين الخامسة والسادسة والعشرين.



10- حمدي أشهر في المباريات السابقة 28 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب ركلة جزاء واحدة أيضاً في لقاء الإنتاج الحربي ونادي مصر بالجولة الأولى.