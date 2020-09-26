كارتيرون: الفريق قادر على إقصاء النصر من البطولة والتأهل إلى ربع النهائي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون السعودي عن جاهزية الفريق لمواجهة النصر مساء غد الأحد وذلك ضمن منافسات دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

وصرح كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا قائلا: الفريق قادر على إقصاء النصر من البطولة والتأهل إلى ربع النهائي دوري أبطال آسيا.

اضاف كارتيرون: "اعرف جيدا ما يدور في أذهان نجوم النصر، ونقاط ضعف الفريق، وذلك لأني سبق لي وتوليت مهمة تدريب الفريق في وقت سابق.

وواصل قائلًا: "محتاج أن العب بروح عالية وتركيز كبير لأن النصر من أقوى الفرق بالبطولة ومرشح للتويج باللقب ولدينا حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية ونمتلك لاعبين جيدين للغاية

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داخل صفوف التعاون".

واختتم كارتيرون حديثه: "سأكون متفوقًا على النصر في كل شيء خلال مباراة الغد".

وتأهل التعاون إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل النصر إلى دور ال ١٦ بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون على ملعب المدينة التعليمية غدًا الأحد وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.