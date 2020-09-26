مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليوم 26/09/2020 الدوري الإنجليزي

بث مباشر مانشستر يونايتد وبرايتون Brighton vs. Manchester United في واحدة من المباريات الهامة والقوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون، مساء اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وغيابه عن الجولة الأولى بسبب مشاركته الأوروبية، بينما يرغب برايتون في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز على مانشستر يونايتد، من أجل كسب الثقة للفريق في باقي مباريات الموسم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليوم

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم

كما وجه ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رسالة خاصة إلى زميله دين هندرسون في ظل منافستهما على حراسة مرمى الشياطين الحمر، حيث أكد دي خيا خلال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، لدي ثقة كبيرة من المدرب، ومن النادي وزملائي، وأشار لقد كنت هنا منذ سنوات عديدة، ولدي الكثير من الخبرة وأعتقد أنني كنت في مستوى جيد للغاية لفترة

طويلة حتى الآن، مؤكدًا أنا سعيد لوجودي هنا وآمل أن أظل رقم واحد في هذا النادي لفترة طويلة، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا وواثق جدًا، وفي حالة إيجابية للغاية وهذا مهم جدًا بالنسبة لي، حان الوقت الآن للعودة إلى طرق الفوز وتحقيق الألقاب، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي، كما قلت أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، مشيرا إلى إنه لأمر رائع أن أتدرب كل يوم هنا مع المدربين وحراس المرمى، نحاول دائمًا التعلم من بعضنا البعض ونحاول الدفع تمامًا، إنه لشيء رائع، إذا شاهدت التدريب فمن الجيد حقًا أن ترى حراس المرمى معًا، محتتما حديثه قائلا نحن نتدرب، كما قلت، بشكل جيد للغاية، قسم حراس المرمى بأكمله، يجب أن نكون على هذا المستوى كل يوم وأن نظهر للاعبين أن حراس المرمى بشعرون بثقة بنسبة 100 %، الآن كما قلت يجب أن نذهب لتحقيق الألقاب.