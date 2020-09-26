مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليوم 26‏/09‏/2020 في الدوري الإنجليزي

يتواجه فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم، ضمن أحد لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، الشياطين الحُمر خسر اللقاء الماضي من كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بداية غير جيدة له بعد سقوطه في فخ الهزيمة الماضي في الجولة الأولي ، ولكن يلعب اليوم علي الفوز والتركيز ليحقق الإنتصار في هذا اللقاء ، ليبدأ موسم جيد يصل إلي قمة الدوري

والصدارة ، حيث أنهي الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث برصيد 66 نقطة ويسعي لهذا الموسم أن يحقق مركزاً جيداً علي قمة البريميرليج ليحجز مقعداً في الشامبيونزليج، ونحن في موقع الوفد ننشر لكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم.

في المقابل برايتون نجح في تخطي اللقاء الماضي وتحقيق الفوز علي

نيوكاسل بثلاثية نظيفة دون رد ، ويحاول أن يحقق نتيجة إيجابية أخري هذا اللقاء ليكون الفوز الثاني له متتالي.

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

طرفي اللقاء : مانشستر يونايتد وبرايتون.

مناسبة اللقاء : الدوري الإنجليزي.

التوقيت : 1:30 بتوقيت القاهرة.

القناة : بي إن سبورت 2.

المعلق : حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون