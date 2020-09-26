فيتوريا : مواجهة التعاون في آسيا تختلف عن الدوري.. الفوز غدًا ليس مضمون

أكد البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي علي صعوبة مباراة الغد أمام فريق التعاون في إطار منافسات دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

وصرح فيتوريا خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل مواجهة التعاون غدا :" غدا لدينا مباراة مهمة جدا أمام فريق كان في مجموعة جيدة ونجح في الفوز والتاهل، ونعرف ان المباراة ستكون صعبة"

وأضاف فيتوريا :"نحن نركز فقط على المباراة نفسها، ولا نهتم بغير ذلك، لا يمكن أن نفكر في شيء غير المباراة والتجهيز لها".

وتابع :"لعبنا مع التعاون كثيرًا

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ونعرفهم، لكن هذا في الدوري، هنا الوضع يختلف والوصول لهذه المرحلة يتطلب الفوز فقط لأن الجميع يريد تقديم كل ما لديه، ستكون مباراة الغد صعبة ونحن ندرك ذلك تمامًا، لذلك نحن نركز فقط على فريقنا وإمكانياتنا ويجب أن نكون واقعيين، يجب أن نفوز غدًا وهذا يتطلب التفكير مننا جميعًا، فمثل هذه المباريات تحتاج تركيزًا واستعدادًا واهتمامًا بالتفاصيل الصغيرة"

. واكمل "في هذه البطولة يختلف الوضع لأن لدينا مباراة واحدة فقط، وتكون حاسمة، فلا مجال للتعويض،

في الدوري لدينا مباريات أخرى للتعويض، لدينا غدًا فريقان وكل منهما يريد الفوز في بطولة قواعدها تختلف، لذلك اللعب معهم هنا يختلف عن الدوري السعودي في كل شيء، هذه مباراة واحدة فقط، وفيها فرصة لكل الفريقين من أجل الفوز والتأهل للدور الثاني، لذلك على الفريقين القتال من أجل الفوز والتأهل".

واختتم حديثه قائلا "أنا أشاهد التعاون، هو فريق قوي جدًا وسيحاول منعنا من الفوز والتأهل، الفوز غدًا ليس مضمون، لكن نحن أذكياء ويجب أن نفكر في طريقة اللعب في المباراة ونشاهد نقاط الضعف والقوة ونحاول تقديم أفضل ما لدينا لنضع بصمتنا فيها".

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون على ملعب المدينة التعليمية غدًا الأحد وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

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