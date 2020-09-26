يواجه فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون ظهر اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر، عندما يحول الأول ضيفاً على الأخير لتقام مباراة بينهما على ملعب أميريكان إكسبرس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021، بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم 26 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي.

وعبر موقع الوفد نقدم لمتابعينا خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاقها في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت (القاهرة)، أي الثانية والنصف بتوقيت (مكة

المكرمة)، وستنقل حصرياً على الهواء عبر قناة بي إن سبورت 2 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم

تعثر المان يونايتد في بداية مشواره بالبريميرليج بشكل غير متوقع، إذ تلقى هزيمة على يد كريستال بالاس في عقر داره بثلاثية نظيفة مقابل هدف، وهذه البداية المخيبة للآمال وضعت المدرب جونار سولشاير في موقف صعب خلال الفترة المقبلة.

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

أما برايتون فوضعه مختلف، فقد استطاع تعديل مساره إلى الطريق الصحيح بفوزه الأخير على حساب نيوكاسل بثلاثة أهداف منحته أول ثلاث نقاط بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأولى على يد تشيلسي بثلاثية مقابل هدف.

وستكون مهمة سولشاير مع اليونايتد صعب في الفترة القادمة، وعليه أن يخوض مباراته تحت شعار تحقيق الفوز ولا شيئ سواه إذا ما أراد الاستمرار في القيادة الفنية للشياطين الحُمر، خاصةً وأنه يمتلك كتيبة من نخبة اللاعبين المميزين.