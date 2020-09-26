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سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون

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أعلن أوليه جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام برايتون ألبيون التي ستنطلق الساعة الواحدة والنصف ظهرًا،

ضمن منافسات الجولة الثالثة من الممتاز ، "البريميرليج".

جاء تشكيل الشياطين الحٌمر لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو، هاري ماجواير، فيكتور ليندوف، أرون وان بيساكا

في خط الوسط: نيمانا ماتيتش، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، ماسون جرينوود

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