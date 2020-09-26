سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون

أعلن أوليه جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام برايتون ألبيون التي ستنطلق الساعة الواحدة والنصف ظهرًا،

جاء تشكيل الشياطين الحٌمر لمباراة اليوم كالتالي:

ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو، هاري ماجواير، فيكتور ليندوف، أرون وان بيساكا

في خط الوسط: نيمانا ماتيتش، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، ماسون جرينوود