أعلن أوليه جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام برايتون ألبيون التي ستنطلق الساعة الواحدة والنصف ظهرًا،ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".
جاء تشكيل الشياطين الحٌمر لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
في الدفاع: لوك شو، هاري ماجواير، فيكتور ليندوف، أرون وان بيساكا
في خط الوسط: نيمانا ماتيتش، بول بوجبا، برونو فيرنانديز
في الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، ماسون جرينوود
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.