"كشري" يدرس مباريات المصري قبل موقعة برج العرب

يعكف أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، على دراسة مباريات المصري، للوقوف نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدي قبل المباراة المرتقبة فى الثامنة مساء الاثنين المقبل والتى تقام على استاد برج العرب بالأسكندرية، في الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.
ويجري الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى، تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة أمام، ويطمح لاعبو أسوان إلى استعادة النتائجالإيجابية بعد الخسارة أمام الجونة بالجولة 29 بمسابقة الدوري، والتي انتهت بهدف نظيف.
ويحتل أسوان المركز العاشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة، وخاض أسوان 29 مباراة بالدورى حتى الآن، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 40 آخرين
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