اتحاد الكرة يدرس إلغاء الهبوط في الموسم الحالي

يدرس مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إلغاء الهبوط في الموسم الحالي بجميع درجات الدوري سواء الممتاز أو الدرجة الثانية أو الثالثة. أو الدرجة الثانية أو الثالثة. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الأمر قيد الدراسة خاصة مع تعرض الأندية لأضرار بالغة بسبب توقف المسابقات نتيجة انتشار فيروس تعرض الأندية لأضرار بالغة بسبب توقف المسابقات نتيجة انتشار فيروس كورونا تابع مسؤولو الجبلاية أن القرار النهائي سيصدر خلال الأيام المقبلة، وهناك اتجاه قوي لإلغاء الهبوط هذا الموسم.

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