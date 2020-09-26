الامارات | الأهلي المصري يصدر بياناً للجماهير عن مشكلته مع فايلر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يصدر بياناً للجماهير عن مشكلته مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا، عبر عن شكره للمؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية التي وجهت له التهنئة بعد الفوز بالدوري، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة”.

كما حرص مجلس إدارة النادي عن توجيه رسالة لجماهير الأهلي، مشيرا إلى "اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان" وطلب مجلس الإدارة من الجماهير "الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد".

وقال الأهلي في بيانه: "جماهير الأهلي الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع، وتبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن".

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وأكد النادي الأهلي أنه لن يصدر أي قرار أو بيان خاص بقطاع الكرة في النادي، كما صرح المدير التنفيذي محمد مرجان، في النادي عن الأمر، قائلا: "علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي، وأضاف في تصريحاته الرسمية "لم نصدر أي قرارات أو بيانات والبيان المتداول غير صحيح".

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