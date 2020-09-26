شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يغيب عن الزمالك فى مواجهتى الرجاء بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد عدم قدرة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، على اللحاق بمواجهتى الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا، بعدما أصيب بكسر فى عظمة الترقوة وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة لذا لن يكون قادرًا على اللحاق بالمواجهتين حتى لا تتفاقم إصابته، التى تعرض لها أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أقيمت يوم 22 من شهر أغسطس الماضى، بعدما تعرض لها فى كرة مشتركة مع وليد سليمان، جناح الأهلى فى تلك المباراة.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى دور قبل النهائى بالبطولة الأفريقية وتعادل الفريق المغربى أول أمس مع نظيره الوداد، بدون أهداف، فى لقاء ديربى الدار البيضاء، على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المغربى، وكانت العشر دقائق الأخيرة، أفضل أوقات الشوط الأول، حيث كاد أيوب العملود، لاعب الوداد، من تسجيل الهدف الأول، فى الدقيقة 36، بعد تلقيه تمريرة رائعة من بديع أووك، ولكن تصدى لها الزنيتي، حارس الرجاء ببراعة، ورد عليه، عمر بوطيب، لاعب الرجاء، بتسديدة قوية، فى الدقيقة 39، تصدى لها التكناوتي، بطريقة رائعة، وتعرض عبد الرحيم شاكير، مدافع الرجاء للإصابة، واضطر لمغادرة الملعب، فى الدقيقة 28، ودخل بدلا منه عمر بوطيب.

وفى الشوط الثانى، استمرت النتيجة على حالها، وسط محاولات من جانب الفريقين، لخطف هدف الفوز، ولكن دون جدوى، لتنتهى مواجهة الديربى بالتعادل السلبى، ويحصد كل فريق نقطة واحدة، بهذه النتيجة، حافظ الرجاء، على صدارة الدوري المغربي، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الوداد، الوصيف برصيد 48 نقطة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.