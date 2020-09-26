رياضة | الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 08:09 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي الزمالك خط مفاوضات، مع النجم الغاني ريتشموند بواكي لاعب فريق رد ستار بلجراد الصربي وهو حد نجوم المنتخب الغاني، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد تقرير نشره موقع (Ghana web) أن نادي الزمالك مبلغ مليوني دولار للفوز بخدمات مهاجم يوفنتوس السابق.

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وأضاف الموقع: أن نادي رد ستار الصربي رفض عرض المليوني دولار من الزمالك، ولكن المفاوضات ما تزال قائمة لحسم الصفقة.

ويلعب بواكي صاحب ٢٧ عاما في صفوف منتخب غانا منذ عام 2012 وخاض 13 مباراة دولية وسجل 5 أهداف مع البلاك ستارز.

وخاص بواكي سلسلة بين عدة أندية إيطالية في مشواره الاحترافي، بداية من جنوى ثم ساسولو ويوفنتوس الذي أعاره إلى ساسولو مرة أخرى ثم إلتشي الإسباني ثم استغنى عنه بيانكونيري إلى أتالانتا الإيطالي.