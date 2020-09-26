رياضة | الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 08:09 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أنه توجد محاولات من مسئولي الأهلي مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي الأهلي من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق في حال رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ورفض السويسري رينيه فايلر الاستمرار مع الأهلي بسبب تلقيه العديد من العروض مغرية من بعض الأندية الخليجية والأوروبية بجانب بعض الظروف الأسرية.

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ومن المقرر أن تعلن إدارة الأهلي عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق والاتجاه الأقرب أن يتولى أحد الثنائي محمد يوسف أو عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأفاد سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي إن رينيه فايلر حصل على كل مستحقاته الشهرية دون أي تأخير في ذلك وفيما يتعلق بمكافأت الفوز بالدوري فهي لا مشكلة فيها أيضا وسيتم صرفها وفقًا لسياسة العمل في صرف المكافآت كما هو متبع.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه نمبر وان على فضائية النهار:"مسئولو الأهلي أغروا يانكون مدرب الحراس بزيادة راتبه خمسة آلاف دولار ليصبح 15 ألف دولار فى الشهر بدلا من 10 آلاف وهو ما رحب به يانكون الذي لديه رغبة في الاستمرار مع المارد الأحمر".