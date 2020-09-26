تقرير | لايبزيج يُعوض خسارته لتيمو فيرنر بضم هداف من عيار ثقيل أرعب تركيا

لم يطيق نادي “لايبزيج” الألماني فكرة انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون تعويض رحيل المهاجم الدولي الألماني “تيمو فيرنر“، ليعلن ضم المهاجم النرويجي “ألكسندر سورلوث”.

وكشف تأخر لايبزيج في الإقدام على هذه الخطوة، تخبط وتردد الإدارة التي كانت على علم بمغدارة “فيرنر” إلى تشيلسي قبل بداية سوق الانتقالات بفترة ليست بالقصيرة.

وكانت إدارة لايبزيج تنوي عدم التعاقد مع مهاجم جديد على اعتبار ان تواجد الدولي الدنماركي “يوسف بولسن”، والانتدابات الجديدة “داني أولمو وهوانج هي تشان” سيغنوا المدرب الشاب “يوليان ناجلزمان” عن التعاقد مع مهاجم جديد.

ولكن الآن أصبح إضافة مهاجم جديد إلى الخط الأمامي واقعًا، إذ أعطى نادي لايبزيج المهاجم الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد “ألكسندر سورلوث” عقدًا يمتد حتى عام 2025.

وكلفت صفقة إنتقال سورلوث 22 مليون جنيه إسترليني لصالح كريستال بالاس، منهم مليوني يورو كحوافز سيتم اقتسامها بين النادي الإنجليزي وطرابزون سبور التركي الذي لعب في صفوفه الدولي النرويجي على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع ان مهمة سورلوث لن تكون سهلة مع لايبزيج حيث يأمل النادي تعويض موهبة فذة “فيرنر” الذي احرز 28 هدفًا في البوندسليجا الموسم الماضي.

من هو ألكسندر سورلوث الذي أرعب تركيا؟

ولد ألكسندر جوران سورلوث يوم 5 ديسمبر 1995 فى مدينة تروندهايم النرويجية، ويبلغ من العمر الآن 25 عامًا.

ظهر سورلوث لأول مرة مع نادي روزنبورغ النرويجي في سن 17 عامًا، وكان في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي حيث شارك لمدة 12 دقيقة فقط بعد دخوله من مقاعد البدلاء، لتبدأ رحلة التنقلات الكثيرة بداية من النرويج إلى هولندا وبلجيكا والدنمارك وإنجلترا وتركيا، واخيرًا ألمانيا.

بدأ سورلوث رحلة الاحتراف خارج النرويج في نادي “غرونينغين” الهولندي ومنه إلى “ميتييلاند” الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى المحطة الأبرز في مسيرته “كريستال بالاس” في الميركاتو الصيفي 2018 مقابل 9 ملايين يورو.

ولم تسر الأمور بشكل جيد مع “كريستال بالاس“، حيث قضى معظم وقته على دكة البدلاء وشارك منها إلى المستطيل الأخضر 12 مرة فقط، وسجل هدفه وحيد قاد به الفريق للفوز على سوانسي سيتي في كأس كاراباو.

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وبحثًا عن المزيد من المشاركة بانتظام، انتقل سورلوث إلى جينت البلجيكي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2018/19، حيث سجل أربعة أهداف في 19 مباراة ليعود إلى كريستال بالاس في يونيو 2019.

وفي أغسطس 2019 –الميركاتو الصيفي– أرسل كريستال بالاس “سورلوث” إلى نادي طرابزون سبور التركي الذي شهد تألق المهاجم الدولي النرويجي، فقد سجل 24 هدفًا احتل بهما المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي، كما قدم تسع تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

مع منتخب النرويج

أصبح سورلوث دولي نرويجي منذ عام 2016، وقد شكل مؤخرًا شراكة واعدة مع مهاجم بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند” في المنتخب الوطني، حيث لعبوا معًا لأول مرة في سبتمبر 2020 في مواجهة النمسا في المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية، وحل سورلوث بديلاً حينها في الدقيقة 64 قبل أن يلحق به هالاند بعد دقيقتين.

وفي المباراة التالية أمام “أيرلند الشمالية” بدأ كلاهما المباراة، وسجل كل منهما هدفين وساعد كل منهما الآخر مرة واحدة في الفوز بنتيجة (5-1).

يلعب قليلاً مثل هالاند!

وعلى الرغم من صعوبة المقارنة، إلا أنها واقعية ولو قليلاً؛ فكلاهما مهاجمان يتمتعان بالطول الشاهق، كما يفضلان اللعب بالقدم اليسرى، ويتمتعان بنفس القدرة في ألعاب الهواء؛ قادرون على إشراك زملائهم في اللعب عن طريق فتح المساحات او استلام الكرات وتوزيعها، ويتشاركان في المزاج الإسكندنافي البارد أمام المرمى بحيث أنهم يحافظون على هدوئهم لجعل اللمسات الأخيرة الصعبة تبدو روتينية سهلة.

هل كنت تعلم؟

كان والد ألكسندر سورلوث، “جوران سورلوث” لاعب كرة قدم محترفًا أيضًا، فعلى الرغم من أنه قضى الغالبية العظمى من حياته المهنية في أندية محلية “النرويج” إلا انه لعب لفترة قصيرة في “بوروسيا مونشنجلادباخ” الألماني في عام 1989 في فريق كان يضم أمثال ستيفان إيفنبرج الذي أصبح مدربًا فيما بعد، بالإضافة إلى أوليفر بيرهوف الذي يشغل منصب المدير الإداري لمنتخب ألمانيا حاليًا.

ماذا يقولون عن سورلوث؟

أطلق هالاند لقب “ملك الشمال” على سورلوث عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، ليسخدمه معجبيه كما استخدمه نادي لايبزيج في الإعلان عن الصفقة.

روي هودسون مدربه السابق في كريستال بالاس: “سورلوث يعمل بجد ويؤدي أدواره بالشكل المطلوب”.

يوليان ناجلزمان مدربه الحالي في لايبزيج: “إنه لاعب جيد ويمكن أن يكون بديلا لباتريك شيك وتيمو فيرنر، كان لديه موسم جيد للغاية في طرابزون سبور، وسجل العديد من الأهداف. إذا تمكن من تكرار نسبة الأهداف هذه في البوندسليجا فسيكون ذلك رائعًا”.

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