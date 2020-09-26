رياضة | حصاد الجولة الـ29 من الدوري المصري.. الشناوي يواصل التألق وطولان أفضل مدرب

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الـ29 من الدوري المصري.. الشناوي يواصل التألق وطولان أفضل مدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل الجمعة الستار على فعاليات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت الكثير من المباريات القوية والأحداث التحكيمية المُثيرة للجدل.

لُعبت في الجولة الـ29 تسعة مباريات سُجل خلالهم 19 هدفاً وإنتهت مباراتي وادي دجلة ضد سموحة ، حرس الحدود ضد طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شهدت الجولة خروج 47 بطاقة صفراء فيما لم يظهر الكارت الأحمر نهائياً وفي لقاء الزمالك والجيش أحتُسبت ركلتي جزاء سجل محمود علاء واحدة وأضاع الأخرى.

في الوقت الذي إحتسب فيه الحكم محمود بسيوني ركلتي جزاء في لقاء الأهلي وإف سي مصر تمكن عمرو السولية من التسجيل للأهلي فيما أضاع مصطفى سلطان لنادي مصر.

وفي مباراة المصري والإنتاج الحربي سجل حسن علي للمصري من ركلة جزاء وباسم مرسي للإنتاج الحربي بنفس الطريقة ليكون بذلك عدد ركلات الجزاء المُحتسبة في تلك الجولة 6 سُجلت منها 4 وأضاع محمود علاء وسلطان ركلتين.

عاد المارد الأحمر لتحقيق الفوز بعد التعادل في آخر جولتين أمام مصر المقاصة والإتحاد السكندري ، في الوقت الذي تمكن فيه طارق يحيى من قيادة الزمالك لتحقيق الفوز على طنطا بثلاثية مقابل هدف بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية.

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ويستحق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لقب أفضل لاعب في الجولة بعد أن تصدى لركلة جزاء وحافظ على نظافة شباكه فيما يستحق حلمي طولان لقب أفضل مدير فني بعد قيادة إنبي لتحقيق فوز صعب على الإتحاد السكندري بهدفين.

ويختار الخليج 365 الرياضي التشكيلة المثالية للجولة التاسعة والعشرين والتي جاءت على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي)

خط الدفاع : محمود علاء (الزمالك) ، أحمد بيكهام (وادي دجلة ) ، طارق طه (بيراميدز) ، علي فوزي (إنبي).

خط الوسط : عمرو السولية (الأهلي) ، نبيل عماد دونجا (بيراميدز) ، عموري (الجونة) ، ميدو جابر (مصر المقاصة).

خط الهجوم : محمود كهربا (الأهلي) ، أحمد علي (إنبي).