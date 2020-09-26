شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط للتخلص من كيبا بعد فضيحة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ذا صن» الإنجليزي، أن فريق تشيلسي على أتم الاستعداد للتخلص من حارسه الأساسي كيبا الذي تسبب في خطأ كارثي خلال لقاء ليفربول الإنجليزي الأحد الماضي ومنح ساديو ماني لاعب الريدز الهدف الثاني بكل سهولة.

وأكد التقرير أن كيبا سيفقد مكانه خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تعاقد البلوز مع الحارس السنغالي إدوارد مندي من رين، الأسبوع الماضي الذي اقترب بشدة من حراسة عرين تشيلسي خلال الأسابيع المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزي.