شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط للتخلص من كيبا بعد فضيحة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ذا صن» الإنجليزي، أن فريق تشيلسي على أتم الاستعداد للتخلص من حارسه الأساسي كيبا الذي تسبب في خطأ كارثي خلال لقاء ليفربول الإنجليزي الأحد الماضي ومنح ساديو ماني لاعب الريدز الهدف الثاني بكل سهولة.
وأكد التقرير أن كيبا سيفقد مكانه خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تعاقد البلوز مع الحارس السنغالي إدوارد مندي من رين، الأسبوع الماضي الذي اقترب بشدة من حراسة عرين تشيلسي خلال الأسابيع المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,625
-
تعافي
93,531
-
وفيات
5,853
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يخطط للتخلص من كيبا بعد فضيحة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.