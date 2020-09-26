شكرا لقرائتكم خبر عن آشلي ويستوود يجدد عقده مع بيرنلي 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي بيرنلي الإنجليزي، من تجديد عقد لاعب خط الوسط آشلي ويستوود لمدة 3 أعوام. وكان من المفترض أن يستمر العقد الحالي لويستوود لمدة عام آخر، لكن اللاعب أبدى سعادته بالاستمرار مع الفريق لمدة أطول.

وقال ويستوود :«أشعر الآن في النادي وكأنني في بيتي.. مازلت أشعر بأنني لدي الكثير لأقدمه». وأضاف: «أشعر بأنني لائق، وحالفني الحظ فيما يتعلق بالإصابات، والطريقة التي نتدرب بها هنا تجعلني بحال جيد، وأتمنى أن يقودني هذا لتقديم مسيرة طويلة».