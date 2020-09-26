شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: خاطبنا الكاف لتعويضنا عن الكؤوس المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، أن اللجنة قامت بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن أزمة الكؤوس المفقودة من مقر الاتحاد.

وأضاف خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:«خاطبنا الكاف لتعويضنا عن الكؤوس المفقودة وإفادتنا بالتي احتفظنا بها».

وعن تحديد الكؤوس المفقودة قال:«كأس أمم أفريقيا نسخة 2010، وربما نسخة 1998 ونستسفر من الكاف هل احتفظنا باللقب وقتها أم لا».

وأنهى تصريحاته:«نبحث في الوقت الحالي تصميم صور وفيديوهات عن تاريخ الكرة المصرية والمنتخب الوطني داخل مقر الاتحاد المصري».