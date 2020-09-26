شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يبدأ رحلة ترميم دفاع مان سيتي بالتعاقد مع روبن دياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانسشتر سيتي، لترميم خطوط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لموقع "ذا صن" البريطاني، فإن مانشستر سيتي وجه أنظاره إلى روبن دياز مدافع بنفيكا، كخيار جديد لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف، حيث طلب النادي البرتغالي في مدافع 65 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدماته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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