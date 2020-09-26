شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة مباراة الحدود ويجرى رابيد تيست استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى، ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 للمسابقة ، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً نظراً لضيق الوقت بين المباراتين ، كما سوف يخضع الفريق بالكامل لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة الدراويش.

ويحتل طلائع الجيش المركزالتاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

Advertisements

فى سياق مختلف، رفض مسئولو بتروجت كل الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرًا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى ما زال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضًا جديدًا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.