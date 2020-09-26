الجنايني: لم أجامل الزمالك.. والأهلي سيحصل على درع الدوري في الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث عمرو الجناني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرية بصورة مؤقتة، عن حقيقة مجاملته لإدارة الزمالك خلال تواجده في الفترة الحالية.

الجنايني رد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"لم أجامل الزمالك، أقسم بالله لم يحصل ولا مرة".

وحول أزمة اختفاء الكؤوس، رد رئيس اتحاد الكرة الحالي :"هذا تراث مصر والكرة المصرية منذ 100 عام، ومعروف الألقاب والبطولات التي حققناها".

وتابع :"وزارة الشباب والرياضة تدخلت، وهناك تحقيقات تجرى حاليًا لإظهار الحقيقة وهذا هدفنا".

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وكانت اللجنة الخماسية، أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات داخل اتحاد الكرة، لمعرفة مصير الكؤوس الضائعة والتي لم يتم العثور عليها أثناء قيام اللجنة بمراجعة المخازن للاستعانة بالكؤوس والميداليات في متحف اتحاد الكرة.

الجنايني تحدث أيضًا عن تسليم درع الدوري، قائلًا :"لنرى الدوري الإنجليزي، ليفربول حقق الدوري قبل نهاية المسابقة بأسابيع وتم تسليم الدرع بعد نهاية الموسم".

وأنهى :"الأهلي سيحصل على درع الدوري في الملعب، وسنقوم بالتسليم في الملعب".

واستطاع الأهلي أن يحصل على لقب دوري We المصري للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخه قبل نهاية المسابقة المحلية بست جولات.