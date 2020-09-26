محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تحدث عمرو الجناني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرية بصورة مؤقتة، عن حقيقة مجاملته لإدارة الزمالك خلال تواجده في الفترة الحالية.
الجنايني رد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"لم أجامل الزمالك، أقسم بالله لم يحصل ولا مرة".
وحول أزمة اختفاء الكؤوس، رد رئيس اتحاد الكرة الحالي :"هذا تراث مصر والكرة المصرية منذ 100 عام، ومعروف الألقاب والبطولات التي حققناها".
وتابع :"وزارة الشباب والرياضة تدخلت، وهناك تحقيقات تجرى حاليًا لإظهار الحقيقة وهذا هدفنا".
وكانت اللجنة الخماسية، أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات داخل اتحاد الكرة، لمعرفة مصير الكؤوس الضائعة والتي لم يتم العثور عليها أثناء قيام اللجنة بمراجعة المخازن للاستعانة بالكؤوس والميداليات في متحف اتحاد الكرة.
الجنايني تحدث أيضًا عن تسليم درع الدوري، قائلًا :"لنرى الدوري الإنجليزي، ليفربول حقق الدوري قبل نهاية المسابقة بأسابيع وتم تسليم الدرع بعد نهاية الموسم".
وأنهى :"الأهلي سيحصل على درع الدوري في الملعب، وسنقوم بالتسليم في الملعب".
واستطاع الأهلي أن يحصل على لقب دوري We المصري للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخه قبل نهاية المسابقة المحلية بست جولات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني: لم أجامل الزمالك.. والأهلي سيحصل على درع الدوري في الجولة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.