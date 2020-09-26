أول تعليق من يوسف حسن ناشئ المقاولون بعد العرض البلجيكي

علق يوسف حسن ناشئ فريق المقاولون العرب، على العرض البلجيكي الذي تلقاه ناديه مؤخرًا لخوض فترة معايشة.
وتلقى المقاولون عرضًا من نادي ميخيلن البلجيكي، لخوض الناشئ، يوسف حسن لفترة معايشة لمدة ٣ شهور.
قال يوسف حسن في تصريحاته لـ"الوفد"، بأنه سعيد بتلقيه عروض
وتابع في أول تعليق له على العرض البلجيكي :" أتمنى أن يكون العرض رسمي سواء بشرائي أو على سبيل الإعارة وليست فترة معايشة".
وكانت إدارة المقاولون قامت بتجديد عقد يوسف حسن لمدة ٤ سنوات مقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، من الأهلي والزمالك وبيراميدز.
ومن المقرر أن يعقد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بالمقاولون، جلسة مع وكيل اللاعب لمناقشة العرض.
يذكر أن نادي ميخيلن البلجيكي يلعب في الدوري الممتاز البلجيكي.
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