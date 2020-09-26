أول تعليق من يوسف حسن ناشئ المقاولون بعد العرض البلجيكي

علق يوسف حسن ناشئ فريق المقاولون العرب، على العرض البلجيكي الذي تلقاه ناديه مؤخرًا لخوض فترة معايشة.

وتلقى المقاولون عرضًا من نادي ميخيلن البلجيكي، لخوض الناشئ، يوسف حسن لفترة معايشة لمدة ٣ شهور.

قال يوسف حسن في تصريحاته لـ"الوفد"، بأنه سعيد بتلقيه عروض

خلال الفترة الأخيرة، لكنه أبدى تحفظه على العرض البلجيكي لافتًا لرفضه الرحيل لخوض فترة معايشة".وتابع في أول تعليق له على العرض البلجيكي :" أتمنى أن يكون العرض رسمي سواء بشرائي أو على سبيل الإعارة وليست فترة معايشة".وكانت إدارة المقاولون قامت بتجديد عقد يوسف حسن لمدة ٤ سنوات مقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، من الأهلي والزمالك وبيراميدز.ومن المقرر أن يعقد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بالمقاولون، جلسة مع وكيل اللاعب لمناقشة العرض.يذكر أن نادي ميخيلن البلجيكي يلعب في الدوري الممتاز البلجيكي.