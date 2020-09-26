رياضة | الجزائر تطلب تأجيل بطولة شمال أفريقيا للشباب

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجزائر تطلب تأجيل بطولة شمال أفريقيا للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بتأجيل بطولة شمال أفريقيا للشباب (تحت 20 عاما) المقررة من الرابع إلى 20 نوفمبر المقبل بتونس، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب المقررة في فبراير 2021 بموريتانيا.

وقال شفيق عامر المدير الفني للاتحاد الجزائري، إن الخطر الصحي الناجم عن تفشي جائحة كورونا لا يزال قائما، موضحا أنه من الأفضل إرجاء البطولة إلى وقت لاحق حفاظا على صحة اللاعبين.

وأكد عامر في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أنه في حال قرر كاف الإبقاء على موعد البطولة، فإن المنتخب الجزائري سيتعامل مع الوضع وسيسعى للتأهل إلى كاس أفريقيا للشباب.

Advertisements

ويشارك في البطولة التأهيلية منتخبات تونس والجزائر ومصر والمغرب وليبيا، حيث يتأهل الأول والثاني في الترتيب إلى نهائيات كأس أفريقيا.

من جهة أخرى، أعلن شفيق عامر انسحاب مصر من المشاركة في دورة شمال أفريقيا لمنتخبات تحت 17 عاما التي تستضيفها الجزائر في نهاية ديسمبر المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للفئة نفسها المقررة العام المقبل في المغرب.

وستقتصر المشاركة في هذه البطولة على منتخبات الجزائر وتونس وليبيا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول للنهائيات.