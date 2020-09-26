رياضة | ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليل يهزم نانت ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ليل على ضيفه نانت 2 - 0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي ليل نيكولاس بالويس، لاعب نانت - بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43- وأضاف بوراك يلماز الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

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ورفع ليل رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد نانت عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

كما حافظ ليل على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي الخسارة الثانية لنانت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين.