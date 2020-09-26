رياضة | زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال بيتيس ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة إشبيلية.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: فاران، كارفخال، راموس، ميندي.

خط الوسط: كاسميرو، توني كروس، مودريتش.

خط الهجوم: رودريغو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.