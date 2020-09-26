شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: اللجنة الخماسية ستُكرم محمد صلاح وأساطير نادي المائة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن اللحنة ستقوم بتكريم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، على انجازاته في رحلته الاحترافية.
وأضاف فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:«قررنا تكريم محمد صلاح، وهذا حقه علينا لما حققه من انجازات كبيرة».
وواصل:«اللحنة الخماسية ترتب لتكريم أساطير نادي المائة عبر تاريخ الدوري المصري بعد تكريم عبدالله السعيد نجم بيراميدز».
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