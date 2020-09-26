عثمان ديمبلي يرحب بانضمامه لصفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، بالانضمام لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة وأن اللاعب الفرنسي خرج من حسابات الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة. وفقا لما نشره موقع «ماركا» الإسباني، فأن ليفربول استفسر عن إمكانية ضم ديمبلي هذا الصيف، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بناء على طلب الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز وهو ما رحب به النجم الفرنسي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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