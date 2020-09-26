شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: طلبات محمد صلاح في منتخب مصر «منطقية» وهذا موقفه من ‏الانضمام للفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مطالب محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، عند تواجده في مسعكرات منتخب مصر بالمنطقية.

وأضاف فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:«محمد صلاح لاعب كبير وهذا حقه وحق كل لاعب محترف أن يشعر بالراحة وبالمناخ المناسب داخل معكسر منتخب بلاده».

وواصل:«تواصلت مع محمد صلاح وعلمت بتفاصيل أزمته التجارية مع الاتحاد المصري السابق».

وأنهى تصريحاته:«لا أشك مطلقاً في تواجد محمد صلاح خلال أول معسكر قادم لمنتخب مصر، ولا توجد أي أزمة بينه وبين اللجنة الخماسية».