شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة الفخذ تبُعد نديدي عن ليستر سيتي 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إن لاعب الوسط ويلفريد نديدي، سيغيب لمدة 3 أشهر بعد جراحة في أعلى الفخذ. وأصيب نديدي يوم الأحد الماضي، خلال لقاء بيرنلي بالدوري الانجليزي الممتاز، وغاب عن التشكيلة التي خسرت أمام آرسنال في كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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