جاريث بيل يهاجم زيدان: عشت أسوأ أيام حياتي الكروية في عهده

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الجناح الويلزي، جاريث بيل، لاعب توتنهام الإنجليزي، مدربه الفرنسي السابق، زيدن الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال. وقال إن عاش أسوأ أيام حياته الكروية خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الملكي. أضاف بيل، أنه لن يعود مجددا لفريقه السابق ريال مدريد طالما زيدان مستمر على رأس القيادة الفنية للنادي الملكي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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