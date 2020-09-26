شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يكشف عن موقفه من العودة للعمل في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موقفه من العودة للعمل داخل النادي الأهلي إذا طلب منه ذلك.
وقال فضل في تصريحات لأون تايم سبورتس:"دخلت الأهلي وأنا ناشىء صغير وأعتز بمشواري مع النادي بالطبع، وأنتمي للأحمر منذ صغري".
وأضاف:"لا أمانع في العودة للعمل بالأهلي مستقبلاً فهو بيتي".
وأكمل:"أفضل تماماً عملي العام في الوقت الحالي عن انتمائي للأهلي".
ونفى ربطه العمل في الأهلي بتواجد حسام غالي، مشيراً إلى أنه تولى عدة مناصب بعدها بدونه.
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