شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يكشف عن موقفه من العودة للعمل في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن موقفه من العودة للعمل داخل النادي الأهلي إذا طلب منه ذلك.

وقال فضل في تصريحات لأون تايم سبورتس:"دخلت الأهلي وأنا ناشىء صغير وأعتز بمشواري مع النادي بالطبع، وأنتمي للأحمر منذ صغري".

وأضاف:"لا أمانع في العودة للعمل بالأهلي مستقبلاً فهو بيتي".

وأكمل:"أفضل تماماً عملي العام في الوقت الحالي عن انتمائي للأهلي".

ونفى ربطه العمل في الأهلي بتواجد حسام غالي، مشيراً إلى أنه تولى عدة مناصب بعدها بدونه.

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