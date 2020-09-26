شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لخوض التدريبات الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز أهداف بيراميدز طارق طه في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة حرة بإتقان، ومحمد فاروق في الدقيقة 67 من تسديدة رائعة، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 86، بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 89، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 54 محتلاً المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 31 محتلاً المركز الثاني عشر.

ويخوض بيراميدز تدريباته الجماعية فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدورى.

وكان محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز عبر عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي، موضحا أنه فوز كبير يحافظ على مشوار المنافسة على المركز الثاني في جدول الترتيب وهو الهدف الأساسي لبيراميدز حاليا، موجهًا الشكر لجميع اللاعبين على الأداء الرائع سواء من شاركوا أم لم يشاركوا موضحا أن الجميع بذل جهدا مضاعفا في ظل ضغط المباريات المتواصل وخوض لقاء في الدوري كل يومين وثلاثة وهو أمر مجهد ورغم ذلك اجتهد اللاعبون بشدة وقدموا مباراة قوية وكانوا عند حسن الظن.

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شدد فتح الله على أن بيراميدز واجه خصما قويا مثل الإسماعيلي على ملعبه والنجاح في الفوز يؤكد قدرات لاعبي الفريق الرائعة مشددا على أن الجميع احترم الإسماعيلي كفريق قوي ولعب بصورة مميزة ونجح في العودة بثلاث نقاط غاية في الأهمية تحافظ على مشوار المنافسة على المركز الثاني.

شدد على أنه مع توالي المباريات يظهر مشاكل متمثلة في الإجهاد والإصابات والجهاز الفني يحاول التعامل معها بما يمتلكه من إمكانيات هائلة من النجوم في مختلف المراكز، مشدد على أن عودة عبد الله السعيد مهمة للغاية ووجوده يعطي حافزا داخل الملعب وخارجه كونه قائد ولاعب ممتاز.

أضاف بأن كل مباريات بيراميدز هامة للغاية وأمامه مواجهة صعبة أمام الاتحاد لابد من الفوز بها طالما يرغب في حصد المركز الثاني واللعب في دوري أبطال أفريقيا.