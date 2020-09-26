شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب اليد يشيد بمستوي سند وهشام في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاسباني روبرتو، جارسيا، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، بالمستوي الذي ظهر عليه ثنائي المنتخب، محمد سند، واحمد هشام، في الدوري الفرنسي.

وحرص جارسيا، على متابعة، مباراة نيم الفرنسي، الذي يلعب له الثنائي المصري، امام فريق ليموج في الدوري الفرنسي «الجمعة»، والتي انتهت بفوز نيم 31/23 في مستهل دوري اليد، لهذا الموسم.

ويتابع جارسيا، مباريات الدوريات الاوربية، وخصوصاً التي يشارك فيها لاعبو منتخب مصر المحترفين.