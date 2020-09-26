شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب اليد يشيد بمستوي سند وهشام في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاسباني روبرتو، جارسيا، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، بالمستوي الذي ظهر عليه ثنائي المنتخب، محمد سند، واحمد هشام، في الدوري الفرنسي.
وحرص جارسيا، على متابعة، مباراة نيم الفرنسي، الذي يلعب له الثنائي المصري، امام فريق ليموج في الدوري الفرنسي «الجمعة»، والتي انتهت بفوز نيم 31/23 في مستهل دوري اليد، لهذا الموسم.
ويتابع جارسيا، مباريات الدوريات الاوربية، وخصوصاً التي يشارك فيها لاعبو منتخب مصر المحترفين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب اليد يشيد بمستوي سند وهشام في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.