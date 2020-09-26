طارق يحيي يطالب بمعاملة الزمالك بنفس معاملة الوداد والرجاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق يحيي، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بمعاملة الزمالك، نفس معاملة الرجاء والوداد.
وقال طارق يحيي، ان اتحاد الكرة المغربي، قرر تأجيل كل مباريات الرجاء والوداد، في الدوري المغربي، وعدم خوضهما أي مباريات، حتي انتهائهما من مواجهتي الزمالك، والأهلي، في دوري رابطة الابطال الافريقي.
وشدد يحيي، ان اللجنة الخماسية، يجب ان تتعامل مع الأمور، بمرونة اكثر من ذلك.
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