شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشيد بنوعية لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، بالنوعية الحالية للاعبي الفريق.
وقال فاروق جعفر، خلال حديثه لقناة الزمالك «الجمعة»، إنه أرسل المباريات الأخيرة، للزمالك لباتشيكو، حتي يتعرف على لاعبي الفريق، والخطة التي خاضوا بها المباريات الأخيرة.
وأضاف جعفر، ان باتشيكو، أبلغه بأن اللاعبين الموجودين حالياً بالفريق، افضل بكثير من النوعية التي كانت موجوده عام 2015، ابان توليه القيادة الفنية للزمالك، في الولاية الاولي.
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