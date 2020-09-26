سوق الانتقالات | بيراميدز يتمم صفقة شريف إكرامي بنجاح

أعلن نادي بيراميدز المصري، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
وذكر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع” تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن إكرامي انضم لصفوف الفريق بعقد يمتد ثلاثة مواسم.
يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة.
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