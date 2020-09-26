سوق الانتقالات | الإنتر يعلن رحيل كاندريفا ومورا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، انتقال لاعبيه أنطونيو كاندريفا، وإدي سالسيدو ، إلى فريقي سامبدوريا، وهيلاس فيرونا على الترتيب.
وذكر النادي عبر موقعه الألكتروني أن أنطونيو كاندريفا 33/ عامًا/ انضم إلى سامبدوريا على سبيل الإعارة، مع وجود تعهد بالشراء.
وأكد النادي :”نود أن نشكر اللاعب على جهوده طوال أربع سنوات تواجد فيها مع إنتر ميلان ونتمنى له الأفضل في مستقبله”.
وذكر النادي أن مورا ترك إنتر ميلان للانضمام لصفوف فريق هيلاس فيرونا.
وأضاف النادي أن اللاعب المولود في 2001 انضم لهيلاس فيرونا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
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