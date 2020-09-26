ليفربول يلجأ لتياجو ألكانتارا أمام آرسنال بعد غياب هندرسون

يغيب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام أرسنال المقرر إقامتها الإثنين المقبل بسبب الإصابة.

وخرج هندرسون 30/ عامًا/ بين شوطي المباراة أمام تشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة :” جوردان هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحًا- هذه المباراة مبكرة جداً بالتأكيد. أعتقد أن هذا كُل شيء، إلى حد كبير”.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في الدوري لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الأفتتاحية بالدوري.

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