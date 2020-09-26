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ليفربول يلجأ لتياجو ألكانتارا أمام آرسنال بعد غياب هندرسون

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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يغيب جوردان هندرسون قائد فريق الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام أرسنال المقرر إقامتها الإثنين المقبل بسبب الإصابة.

وخرج هندرسون 30/ عامًا/ بين شوطي المباراة أمام في الجولة الماضية من بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة :” جوردان هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحًا- هذه المباراة مبكرة جداً بالتأكيد. أعتقد أن هذا كُل شيء، إلى حد كبير”.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في الدوري لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الأفتتاحية بالدوري.

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