ميلويفيتش: أهلي جدة يحترم أهلي دبي مثله مثل جميع الأندية

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول بنادي أهلي جدة السعودي أن فريقه يخوض تحدي جديد في بطولة دوري أبطال آسيا، بمواجهة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي غداً السبت في دور الـ16 من البطولة .

وقال المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الخاصة بالمواجهة اليوم الجمعة :”كُل الفرق الموجودة في البطولة قوية، ونحن نحترم جميع المنافسين، ونتطلع لأن نخوض مباراة قوية أمام شباب الأهلي دبي من أجل التأهل للمرحلة القادمة في البطولة”.

وأعترففلادان ميلويفيتش أن الفريق واجه بعض المشاكل، خاصة في الدوري السعودي مع وجود إصابات في الفريق، وعدم انضمام كافة العناصر، وبالتالي كان الأمر صعبًا للغاية في عدم ثبات التشكيل، لكن الفريق حاليًا لا يعاني من أي غيابات قبل مباراة شباب الأهلي دبي والفريق في قمة الجاهزية لخوض اللقاء.

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وأضاف :”رغم كُل الصعوبات فأنا سعيد للغاية بجميع اللاعبين في الفريق، فالأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين خاصة الشباب، ولدينا كذلك محترفين على مستوى عالي جداً، وأنا أتطلع لرؤية المزيد من اللاعبين الشباب مع الفريق وأكتساب الخبرات والشخصية القوية من المشاركة في مثل هذه البطولة القارية القوية”.

وأضاف ميلويفيتش أن المستقبل سيكون أفضل بالنسبة للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة.

وأردف :”حرصنا على القيام بالإستشفاء اللازم بعد المباراة الأخيرة، ونتطلع لأن نكون في قمة مستوانا ،ونحن نحترم كُل المنافسين”.