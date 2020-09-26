عمر السومة: سنظهر بشكل مغاير في ثمن نهائي أبطال آسيا

أكد عمر السومة مهاجم الفريق الأول بنادي أهلي جدة السعودي أن مواجهة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي غداً السبت، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا ستكون قوية للغاية.

وقال السومة في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة :”الأهلي نادي مُحترم ولديه عناصر قوية، وصحيح أننا في المباريات الثلاث الأخيرة لم نظهر بالشكل الجيد، لكن هذه المباريات أصبحت من الماضي”.

وأضاف :”سندخل المباراة القادمة أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بروح عالية وجديدة جداً، وسنلعب بطموح الفوز فقط من أجل مواصلة المشوار بالبطولة”.

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وبسؤاله عن سبب انخفاض معدله التهديفي في الفترة الأخيرة شدد السومة على أنه تعرض للكثير من الإصابات في نهاية الموسم الماضي، وفي هذا الموسم أيضًا، وهذا أثر هذا بعض الشيء على مستواه، بالإضافة أيضًا إلى تغيير تشكيلة الفريق بأستمرار وعدم وجود الأستقرار مع وجود ظروف تعرض لها الفريق أيضا من إصابات وغيابات في الفريق.

وقال السومة إنه وزملائه اللاعبين الكبار في الفريق يحرصون دائمًا على الحديث مع اللاعبين الشباب وصغار السن لنقل خبراتهم، خاصة أن الفريق يضم أكثر من 10 لاعبين تحت 18 سنة، وهم يتقبلون أي انتقاد مما يساعد الفريق كثيراً.

وأكد السومة أنه وزملائه سيظهرون بصورة مغايرة في مباراة الغد، ويقدموا أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية بالتأهل إلى الدور المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا.