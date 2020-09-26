رياضة | الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن العروض التي تلقاها النادي من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبي والنادي البترولي.

وقال زكريا السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "لم نتلقى عروض رسمية من أجل الاستغناء عن أسامة جلال والأهلي فاوضنا بشكل شفوي منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت منذ فترة".

وتابع: "كل ما أثير حول طلبنا 200 مليون من أجل الاستغناء عن أسامة جلال أمر عار تمامًا من الصحة والرقم مُضحك بالنسبة لنا".

وأتم: "كما تابعت أنباء تفيد بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات معنا لضم أسامة جلال، ولكن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا".