رياضة | الجزائر تواجه نيجيريا وديا في النمسا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجزائر تواجه نيجيريا وديا في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره منتخب نيجيريا في التاسع من أكتوبر المقبل بمدينة سانكت فيت آن دير جلان بالنمسا.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الفترة من الخامس وحتى الـ13 من أكتوبر المقبل.

ولم يذكر الاتحاد الجزائري مكان المعسكر، ولكنه أشار إلى أن "الخضر" سيواجهون نيجيريا وديا في التاسع من الشهر المقبل على ملعب "جاك ليمانس أرينا" بمدينة سانكت فيت آن دير جلان النمساوية. ولم يفصح الاتحاد عن مكان المباراة الودية الثانية، أو اسم المنافس.

كما لم يكشف الاتحاد عن قائمة اللاعبين المعنيين بمعسكر الشهر المقبل.