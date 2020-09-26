رياضة | إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاز شريف إكرامي الحارس الجديد في صفوف نادي بيراميدز، الكشف الطبي الذي أجراه بإحدى المستشفيات في إطار الانتهاء من تفاصيل انضمامه لصفوف النادي.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع إكرامي في صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات مقبلة، ووقع عقده مع النادي مؤخرا وتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

ومن المنتظر أن ينضم إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ومع بدء تفعيل عقده مع بيراميدز.