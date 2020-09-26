رياضة | الزمالك يكشف سر طلب تأجيل مباراة سموحة بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف سر طلب تأجيل مباراة سموحة بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور أن إدارة النادي طلبت تأجيل مواجهة فريق الكرة أمام سموحة بكأس مصر بسبب كثرة الإصابات.

واشار منصور إلى أن الفريق أصبح لديه مستشفى وليس فريق كرة بسبب كثرة الإصابات مشيرا خلال اجتماعه مع اللاعبين في الساعات الماضية أن من يردد أن الوضع الطبيعي في أوروبا خوض لقاء كل 3 أيام فهو مخطئ لأن الوضع في أوروبا بشكل عام مختلف عن مصر.

واضاف رئيس الزمالك أن ضغط المباريات تسبب في إصابة عدد كبير من اللاعبين بداية من محمد عبد الشافي وحازم إمام وشيكابالا وغيرهم وأصبح لدي الفريق مستشفى لذا طالبنا بتأجيل مباراة سموحة مشددا على أن اللقاء لا داعي لخوضه في هذا التوقيت من الأساس.

واختتم مرتضى منصور بأن البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك سيصل القاهرة غدًا وهناك بعض اللاعبين داخل الفريق سبق وتعاملوا معه مما سيعود بالنفع على الفريق.