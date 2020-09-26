رياضة | لجنة الحكام تعلن أسماء حكام مباراة الأهلي وطنطا بالدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام تعلن أسماء حكام مباراة الأهلي وطنطا بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره طنطا والمقرر لها مساء اليوم السبت على ستاد الأهلي الجديد ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من :- أحمد حمدي (حكم ساحة) Advertisements رضا جابر وأحمد الكيال (حكمين مساعدين) شريف حسن (حكم رابع) عمرو الشناوي (حكم فيديو) محمد التابعي (مساعد حكم فيديو)

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