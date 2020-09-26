رياضة | نجم نابولي على أعتاب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم نابولي على أعتاب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع Le 10 Sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر الأوفر حظاً للتعاقد مع كوليبالي على الرغم من إهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن مانشستر سيتي الإنجليزي وجه أنظاره نحو لتعاقد مع خوسيه خيمينيز نجم دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني في حين يجد ليفربول الإنجليزي صعوبة في دفع تكاليف الصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نابولي أبدى إستعداده للتخلي عن كوليبالي في الصيف الحالي في حال وصول عرض مغري علماً بأن النادي الإيطالي حريص جدًا على إنعاش خزائنه.