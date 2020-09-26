رياضة | آخر تطورات انتقال محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات انتقال محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، ما يتردد بشأن العروض التي يتلقاها صانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال عبد السلام في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "حتى الآن لا يوجد أي شئ رسمي من اي ناد سواء داخل مصر أو خارجها، كل ما يتم أن هناك مجموعة من المكالمات الهاتفية تتم للحديث عن محمد إبراهيم ولكن لا يوجد عرض رسمي أو مفاوضات مادية واضحة".

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وعن رحيل أجاب رئيس مصر المقاصة: "لا يوجد الكثير من الأحاديث ولكن ايهاب جلال اعتذر عن الاستمرار ونحن قبلنا ذلك، وحاليا الفريق تحت قيادة علي عاشور ونتائج الفريق خلال الفترة القادمة يتحدد مستقبله نهاية الموسم".

وتابع: "الفترة الحالية تشهد مفاوضات من أجل بيع نسبة من أسهم النادي لأحد المستثمرين".

وأختتم: "لا يوجد مستثمر معين نتفاوض معه، إنما عدد من المستثمرين يتفاوضون مع إدارة المقاصة في الفترة الحالية وعندما يتم الاستقرار على شيء سيتم الإعلان عنه".