الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب
فوجئ المدربون بالنادي الهاوي، أن مدرب المراحل السنية الذي كاد أن يتم إنهاء خدماته الموسم الماضي لسوء النتائج، يوجد معهم هذا الموسم بالنادي وبراتب أعلى منهم جميعاً.
عمولة
طالب وكيل لاعبين إدارة النادي المحترف الكبير بالحصول على عمولته، بعدما أسهم في صفقة انتقال لاعب أجنبي إلى صفوف النادي.
بروتوكول
ربط اتحاد لعبة فردية مسألة الإفصاح عن مواعيد مسابقات الموسم الجديد باعتماد البروتوكولات الصحية لعودة المنافسات من قبل الهيئة العامة للرياضة.
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